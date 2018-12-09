Мотострелки Южного округа проводят учения под Ростовом

На полигоне Кузьминский в Ростовской области мотострелки выполняют учебные боевые стрельбы.

Новый полк вошел в состав 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в начале декабря. Для военнослужащих это первый выход на полигон. Кроме гранатометов, они испытали и тяжелую бронетехнику.

Экипажи учились вождению по пересеченной местности с преодолением различных препятствий. Кроме того, военнослужащие прошли спецподготовку по радиационной, химической и биологической защите.

