На Каспии прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара

Экипажи кораблей Каспийской флотилии учатся устранять последствия применения оружия массового поражения.

По легенде маневров, во время одного из переходов сенсоры кораблей «Град Свияжск», «Татарстан» и «Дагестан» обнаруживают радиоактивное заражение. Автоматика задраивает все люки.

Чтобы моряки не пострадали, боевые посты и командные пункты герметично перекрывают. На палубу выходят подразделения РХБЗ. С помощью дозиметров они находят зараженные участки и обрабатывают все поверхности специальным деактивирующим составом.