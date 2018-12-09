Спецназ ЗВО пройдут курсы выживания в Приэльбрусье

Военнослужащие подразделений спецназа Западного военного округа, дислоцированного в Тамбовской области, приступили к занятиям по горной подготовке на специализированном полигоне Терскол в Приэльбрусье.

В течение месяца военные будут осваивать особенности выживания в горной местности, применение горной экипировки и снаряжения, а также совершат марш-бросок в горах на пять километров со стрельбой из штатного оружия.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие пройдут трехдневную гонку на высоту около четырех километров в предгорьях Эльбруса в полной экипировке весом не менее 30 килограммов.

Ранее в Приэльбрусье начались курсы интенсивной горной подготовки для военнослужащих со всей России.