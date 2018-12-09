Ракетный крейсер «Варяг» зашел в порт Индии

Три российских корабля Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» зашли в индийский порт Вишакхапатнам. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Сообщается, что в ходе визита корабли проведут военно-морское учение «Индра Нэви-2018», главной темой которого станет взаимодействие двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море.

В главной базе восточного флота ВМС Индии сегодня пройдет церемония торжественной встречи российских кораблей. Планируется, что заход кораблей ТОФ завершится 16 декабря.

Ранее корабли ТОФ завершили визит в Сингапур.