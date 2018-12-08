Замминистра обороны РФ Николай Панков представил нового начальника Военного института физкультуры

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков представил в субботу нового начальника Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге полковника Олега Боцмана. Об этом он сообщил во время посещения вуза.

Боцман был назначен на должность указом президента РФ от 9 ноября 2018 года. В этот же день указом главы государства генерал-майор Алексей Обвинцев, возглавлявший вуз около десяти лет, был освобожден от должности начальника Военного института физической культуры.

«Олег Станиславович - опытный руководитель и умелый организатор, высококвалифицированный специалист в области научно-теоретических и практических основ физической подготовки и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ. Успешно руководил деятельностью по организации физической культуры и спорта в Вооруженных Силах РФ. Уверен, что в новой должности он с возложенными задачами справится, проявит при этом присущие ему качества высокого профессионала, требовательного и заботливого командира. Полагаю, что дружный и сплоченный коллектив Военного института физической культуры ему в этом поможет», - сказал Панков, пожелав новому начальнику и дальше развивать научную базу института.

Затем замглавы военного ведомства встретился с профессорско-преподавательским составом, осмотрел институт, оценил его учебно-материальную базу и условия подготовки будущих офицеров.

Военный институт физической культуры ведет свою историю с 17 мая 1909 года, когда было утверждено Временное положение о Главной гимнастическо-фехтовальной школе. Учебное заведение было сформировано в Петербурге и подчинялось главнокомандующему войсками Гвардии и Петербургского военного округа. Плановые занятия со слушателями начались 1 октября.

Военный институт физической культуры - единственное и одно из старейших в России военно-учебных заведений, где обучаются специалисты в области физической подготовки и спорта для министерств и ведомств РФ, в которых законом предусмотрена военная служба, а также дружественных армий иностранных государств.

