Мотострелки под прикрытием Су-25 уничтожили бронетехнику «противника» в Карачаево-Черкесии

На тактическом полигоне в Карачаево-Черкесии мотострелки и артиллеристы отразили атаку условного противника.

По легенде маневров, численность наступающих значительно больше численности обороняющихся.

Артиллеристы огнем «Градов» и гаубиц уничтожили командные пункты и пушки.

С ближайших аэродромов на подмогу вылетели штурмовики Су-25, которые действовали в тылу «противника» и уничтожили мишени, имитировавшие живую силу и бронетехнику.