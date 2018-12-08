«Форпосты» на Балтике скорректировали огонь корабельной артиллерии

Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.

Расчеты БПЛА отработали проверку системы электропитания, нанесли на карту план полета, а также вывод беспилотников с одного из аэродромов в назначенный район для ведения мониторинга в полигоне боевой подготовки и сопровождение обнаруженных целей.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БПЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб новейшим малым ракетным кораблем «Мытищи» по воздушным мишеням в ходе заключительной фазы государственных испытаний корабля.

Это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

Беспилотный комплекс средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника в интересах формирований видов и родов войск ВС РФ.

Ранее БПЛА «Форпост» заступил на дежурство в небе над Калининградом. Полезная нагрузка включат сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.