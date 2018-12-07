Русская легенда армии Лаоса: зачем Т-34 тропической стране

Знаменитые отечественные «танки Победы» Т-34-85 по прежнему находятся в строю. Как выяснила программа «Военная приемка», эти боевые машины стоят на вооружении армии Лаоса.

Как рассказал «Военной приемке» коммандир бронетанкового батальона Кхампонг Тумманивонг, только в его части насчитывается 31 танк, также они есть и в других батальонах.

Эти «тридцатьчетверки» были выпущены в 1944 году, а в Лаос они поступили в 1987-м. Примечательно, что, несмотря на жаркий климат, эти танки не переделывались под условия лаосского климата.

Еще больше эксклюзивных кадров об армии королевства слонов, как называют Лаос, и в том числе экстремальные курсы выживания спецназа в джунглях Индокитая смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка» в воскресенье 9 декабря в 9:55.