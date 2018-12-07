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Шойгу назвал военные суды важным инструментом решения правовых вопросов государства

Александр Пешков
17:46 07.12.2018
Поздравление министра к сотрудникам военных судов зачитал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.
Фото: Виталий Аньков

Профессионализм военных судей способствует обеспечению правопорядка в войсках и укрепляет российскую государственность, говорится в поздравлении главы российского военного ведомства в связи со столетним юбилеем военных судов РФ.

«С честью выполняя свой служебный долг, вы вносите большой вклад в защиту конституционного строя, поддержание законности и правопорядка в ВС, обеспечение национальных интересов страны. Ваш высокий профессионализм, добросовестность и принципиальность наряду с постоянным совершенствованием организационных форм судебной деятельности способствуют осуществлению правосудия в войсках и укреплению российской государственности», - подчеркивается в послании.

По словам министра, военные суды являются важным инструментом решения правовых вопросов государства.

Цаликов в свою очередь отметил высокую степень взаимодействия Минобороны с военными судами и прокуратурой.

Он подчеркнул, что шесть лет назад военнослужащие различных уровней направили 120 тысяч исков в адрес руководства Минобороны, а сегодня, по его словам, «ситуация диаметрально другая». Цаликов отметил, что этого удалось достичь благодаря возможности совместно оперативно решить любые вопросы и установить истину.
 

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