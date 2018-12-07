«Соколы России» разыграли воздушный бой в небе Приморья

Торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа прошли на аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком 7 декабря.

Как сообщила пресс-служба округа, над аэродромом прошло авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» Липецкого авиацентра. В своей программе «Соколы России» на тяжелых маневренных истребителях Су-35С показали маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов.

Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя. Во время показа летчики продемонстрировали для зрителей оборонительно-наступательные приемы боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечило зрелищность пилотажа и позволило оценить маневренные возможности истребителей и мастерство летчиков. Сложность этой программы заключалась в пилотаже боевых самолетов на малой высоте (до 200 м) и ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800км/ч).

Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа «Соколы России» выполнили групповой высший пилотаж в полетном порядке «ромб», состоящем из четырех истребителей, где показали комплекс фигур на минимальных интервалах и дистанциях.

Возглавил пилотажную группу заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев.