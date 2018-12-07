Заряд «Града»: яркие кадры артиллерийских стрельб на полигоне под Самарой

Учебно-боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» провели артиллеристы Центрального военного округа на полигоне под Самарой.

Стрельбы стали важнейшей частью артиллерийских подразделений общевойсковой армии округа.

Также военнослужащие отработали на полигоне такие задачи, как умение быстро сориентироваться на незнакомой местности, выйти на позицию и быстро подавить противника.