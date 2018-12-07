Скорострельная «Шилка» уничтожила беспилотники «неприятеля» на полигоне Сергеевский

На полигоне Сергеевский собрался руководящий состав всего Восточного военного округа. Командиры разных видов войск учатся взаимодействовать. Следят за маневрами в режиме реального времени с помощью беспилотников, а еще борются с дронами неприятеля.

Боевые машины пехоты выезжают из автопарка мотострелковой дивизии. Механики-водители работают быстро, но строго соблюдают порядок движения, держат строй, соблюдают безопасную дистанцию. Офицеры подают команды, инспекторы ВАИ показывают направление движения. В итоге спустя всего несколько минут, выстроившись в походные колоны, бронетехника готова к совершению марша.

Команды на выдвижение усиленного мотострелкового батальона подаются из специально оборудованного пункта управления полка. За перемещением техники в режиме реального времени следят с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Современные методы управления войсками, новые тактические приемы на Сергеевском полигоне в Приморье наглядно демонстрируют руководящему составу всего Восточного военного округа. Учат командиров действовать в составе межвидовых группировок войск. И, пожалуй, только здесь можно увидеть адмирала-подводника, с интересом изучающего танк.

В рамках сборов проведен комплекс лекционных мероприятий, проведены практические занятия по ознакомлению с новым вооружением и военно-специальной техникой, поступающей на вооружение воинских частей округа.

Учтен опыт последних боевых действий. Особое внимание сегодня уделяют борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. В том числе кустарного производства – маленьким, низколетящим, незаметным для радаров. Как защитить от них наши командные пункты – разбирают на практике.

«Заложены возможности современных новых радиолокационных станций. Малогабаритных. Которые можно быстро, оперативно перемещать с одного участка местности на другой. Развертывать в течение короткого времени, от трех до семи минут», - рассказывает «Звезде» начальник войск ПВО и Авиации ВВО, генерал-майор Андрей Цыганов.

Как только цели обнаружены, в бой вступают испытанные средства ПВО. Зенитный ракетный комплекс «Игла», или скорострельная «Шилка» от беспилотника не оставят и щепок.