Командиры в ВВО отработали взаимодействие с беспилотниками

На полигоне Сергеевский в Приморье военнослужащие изучают новые тактические приемы. Так, например, командиры подразделений и соединений следят за перемещением техники в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов. Их задача - научиться действовать в составе межвидовых группировок войск. Во время этих маневров учли и опыт последних боевых действий.

Особое внимание уделяют борьбе с дронами противника. Как только цели обнаружены, в бой вступают средства ПВО. Зенитный ракетный комплекс «Игла», или скорострельная «Шилка» уничтожают все беспилотники, появившиеся в зоне видимости военнослужащих.

Ранее над Балтикой расчеты «Панцирей» уничтожили беспилотники условных боевиков в небе.