Минобороны опубликовало эксклюзивные кадры посадки самолета Су-34

Экипажи самолетов Су-34 и Су-25 провели командирские вылеты в рамках начала нового учебного года. В них принимали участие командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам.

По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух - поверхность» и «воздух - воздух». Дальность полета Су-34 - до 4000 километров, максимальная скорость - до 1900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

Бомбардировщик Су-25 является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2 % нормальной взлётной массы или 1050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям — калибром до 30 мм.