Кадеты СК РФ вступили в «Юнармию»

В Музее Победы на Поклонной горе 90 воспитанников Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского вступили в ряды ВВПОД «Юнармия».

В мероприятии приняли участие Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, председатель комитета Государственной Думы по обороне Герой России Владимир Шаманов, преподаватели и ученики кадетского корпуса, родственники учащихся, а также другие почетные гости.

Обращаясь к кадетам, Александр Бастрыкин напомнил, что в жизни всегда есть место подвигу, рассказав ребятам о героическом поступке юного Вани Крапивина.

Больше года назад мальчик, проявив отвагу, вступился за маму, пытался защитить ее от напавшего вооруженного ножом соседа. Ребенок получил серьезные травмы и и погиб, несмотря на усилия врачей.

«Это еще один наш маленький герой, которого мы должны помнить и брать с него пример. Мы увековечим имя Ванечки посмертно и внесем в список маленьких героев СК России с тем, чтобы его память давала вам силы», - заключил Александр Бастрыкин.

Директор кадетского корпуса Герой Советского союза Игорь Запорожан, напутствуя кадет беззаветно служить Родине, знать ее историю, гордиться подвигами отцов и дедов, особо подчеркнул что, «вступая в ряды «Юнармии», кадеты корпуса еще раз подтвердили свою готовность следовать лучшим традициям наших предков».

Сегодня движение «Юнармия» объединяет в своих рядах уже более 280 тысяч детей и подростков, увеличение участников за десять месяцев 2018 года составило 42%. Во всех российских регионах действуют более 11,5 тысячи юнармейских отрядов, созданы 1,8 тысячи местных отделений.