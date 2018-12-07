Расчеты «Панцирей» «уничтожили» беспилотники «противника» в небе над Балтикой

Беспилотники подразделения ПВО-ПРО Балтфлота отработали уничтожение беспилотников «противника». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для выполнения этой задачи были задействованы ЗРПК «Панцирь-С», расчеты которого обнаружили и условно уничтожили группу группу дронов, выполнявших полет в непосредственной близости от наших войск и не отвечающих на запросы военных диспетчеров.

А в роли противника выступили экипажи вертолетов морской авиации и беспилотных летательных аппаратов «Форпост», выполнявшие полеты на высотах ниже 50 метров и на скорости менее 200 километров в час.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.

Ранее боевики в Сирии неоднократно совершали атаки на российские военные объекты в арабской республике. Сбивать их неоднократно приходилось расчетам комплексов «Панцирь-С1».