Тувинские стрелки уничтожили «боевиков» в горном ущелье: зрелищные кадры

Горные стрелки в ходе маневров на полигоне «Кара-Хаак» в Тыве провели спецоперацию по блокированию и уничтожению «боевиков» в горном ущелье.

По замыслу учения, «боевики» организовали лагерь в горах, который военнослужащие обнаружили с помощью беспилотника «Орлан-10». Для их уничтожения были направлены расчеты 120-миллиметровых возимых минометов 2Б11, а уж затем мотострелки на бронеавтомобилях «Тигр-М СпН» выдвинулись для уничтожения разрозненных групп выживших «террористов».

Военнослужащие заблокировали их в горном ущелье и выполнили стрельбу из всех видов стрелкового оружия, среди которых автомат АК-74, пулемет ПКМ, а также ручной гранатомет РПГ-7 и станковый гранатомет АГС-30.

В отработке тактических действий было задействовано свыше 2000 военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.