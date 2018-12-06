Военные кинологи начали подготовку к дог-биатлону АрМИ-2019

Подготовку к соревнованиям по дог-биатлону в рамках Армейских международных игр 2019 года начали российские военные кинологи. Вместе со своими четвероногими питомцами они тренируются преодолевать полосу препятствий, задерживать «преступников» и искать взрывчатку.

В следующем году выступать на соревнованиях в составе российской сборной будут в основном дебютанты. А победители АрМИ-2018 сейчас делятся с ними своим опытом.

Подготовка к АрМИ-2019 началась и у военнослужащих Центра служебного собаководства, на территории которого пройдет дог-биатлон. Для служебных собак, которых привезут иностранные участники, было построено новое здание.