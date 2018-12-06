Шойгу рассчитывает, что ВКС РФ смогут и дальше использовать аэродромы Венесуэлы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны. Соответствующее заявление было сделано Шойгу в ходе встречи в четверг в Москве с министром обороны Венесуэлы генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом.

«Наше сотрудничество идет довольно неплохо: осуществляется регулярный обмен специалистами, делегациями. Идет неплохая работа в сфере образования, в сфере предоставления возможности и нашей авиации, и нашему флоту совершать посадки и обслуживаться на аэродромах и в портах Венесуэлы. Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более что она на пользу и Венесуэле, и России», - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, на встрече будут обсуждаться вопросы военного, военно-технического сотрудничества и в целом ситуация в Венесуэле.

Он подчеркнул, что встреча с Падрино проходит по итогам состоявшихся накануне переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.