Замминистра обороны Николай Панков принял участие в сборах военных кадровиков

В Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации проходит специальный сбор с сотрудниками кадровых органов Вооруженных Сил Российской Федерации. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков выступил перед участниками сбора. Он подвел предварительные итоги работы кадровых подразделений в 2018 году и обозначил приоритетные направления работы на следующий год.

«Традиционно в конце года мы проводим сбор с руководящим составом кадровых органов Минобороны России. 2018 год стал очень сложным с точки зрения организации военно-кадровой работы», - сказал заместитель главы военного ведомства в начале выступления.

Он отметил, что успешно решаются задачи по поддержанию укомплектованности ВС РФ всеми категориями военнослужащих, в том числе кадровыми офицерами.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны обратил внимание на то, что военные вузы вышли на полную емкость подготовки офицерских кадров.

«Впервые в войска прибыл полноценный выпуск молодых лейтенантов. Более 12 тысяч молодых офицеров заняли свое место в строю», - отметил заместитель главы военного ведомства.

Он добавил, что все лейтенанты были назначены на должности, ни один не остался в распоряжении, что свидетельствует как о высоком уровне работы командиров на местах, так и о качественной работе кадровых органов.

«За каждым выпускником после прибытия в подразделение был закреплен наставник, имеющий большой служебный, а очень часто и боевой опыт. Для систематизации этой работы были подготовлены и направлены в войска методические рекомендации. К вопросу комплектования офицерских должностей стали подходить более требовательно, и такую установку в работе необходимо сохранить», - сказал Панков.

Кроме того, по словам Николая Панкова, ставилась задача, чтобы максимальное число офицеров получило боевой опыт, и она успешно выполняется. Офицеры, добившиеся успехов при выполнении служебных задач, имеют приоритетное право продвижения по службе.

Продолжена работа по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу на должностях рядового и сержантского состава по контракту. Акцент в этой работе смещен в сторону повышения качества отбора кандидатов, и эта задача остается приоритетной.