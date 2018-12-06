Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Замминистра обороны Николай Панков принял участие в сборах военных кадровиков

Павел Настин
17:51 06.12.2018
Были подведены предварительные итоги работы кадровых подразделений в 2018 году и обозначены ее приоритетные направления на следующий год.
Замминистра обороны Николай Панков принял участие в сборах военных кадровиков
Фото: МО РФ

В Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации проходит специальный сбор с сотрудниками кадровых органов Вооруженных Сил Российской Федерации. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков выступил перед участниками сбора. Он подвел предварительные итоги работы кадровых подразделений в 2018 году и обозначил приоритетные направления работы на следующий год.

«Традиционно в конце года мы проводим сбор с руководящим составом кадровых органов Минобороны России. 2018 год стал очень сложным с точки зрения организации военно-кадровой работы», - сказал заместитель главы военного ведомства в начале выступления.

Он отметил, что успешно решаются задачи по поддержанию укомплектованности ВС РФ всеми категориями военнослужащих, в том числе кадровыми офицерами.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны обратил внимание на то, что военные вузы вышли на полную емкость подготовки офицерских кадров.

«Впервые в войска прибыл полноценный выпуск молодых лейтенантов. Более 12 тысяч молодых офицеров заняли свое место в строю», - отметил заместитель главы военного ведомства.

Он добавил, что все лейтенанты были назначены на должности, ни один не остался в распоряжении, что свидетельствует как о высоком уровне работы командиров на местах, так и о качественной работе кадровых органов.

«За каждым выпускником после прибытия в подразделение был закреплен наставник, имеющий большой служебный, а очень часто и боевой опыт. Для систематизации этой работы были подготовлены и направлены в войска методические рекомендации. К вопросу комплектования офицерских должностей стали подходить более требовательно, и такую установку в работе необходимо сохранить», - сказал Панков.

Кроме того, по словам Николая Панкова, ставилась задача, чтобы максимальное число офицеров получило боевой опыт, и она успешно выполняется. Офицеры, добившиеся успехов при выполнении служебных задач, имеют приоритетное право продвижения по службе.

Продолжена работа по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу на должностях рядового и сержантского состава по контракту. Акцент в этой работе смещен в сторону повышения качества отбора кандидатов, и эта задача остается приоритетной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.12.2018, 13:14
В 2019 году россиян ожидает повышение социальных выплат
Дата06.12.2018, 16:25
Марш стальных ветеранов: «Звезда» показала легендарные Т-34, стоящие на вооружении армии Лаоса
Дата05.12.2018, 00:42
Названы лучшие спортсмены России 2018 года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата06.12.2018, 13:43
Стали известны технические особенности бронемашины «Тигр-2»
Дата06.12.2018, 16:45
Минобороны опубликовало уникальные кадры с Ялтинской конференции
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:16 В стране и мире
В Москве вынесли приговор готовившим теракт боевикам ИГИЛ*
15:14 В стране и мире
Рада разрешила украинским кораблям открывать огонь на поражение в Черном море
14:40 В стране и мире
Видео
По факту инцидента в школе в Жулебино возбуждено уголовное дело
13:38 В стране и мире
Верховная рада приравняла боевиков ОУН-УПА* к ветеранам войны
12:28 В стране и мире
Видео
Медведев назвал пенсионные изменения выбором наименьшего из зол
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп
Немецкие СМИ нашли «неубиваемый» российский автомобиль
Названа неожиданная опасность риса
Видео
Минобороны опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство боевого лазера
УАЗ представил модернизированную версию своего грузовика
Видео
Северный полюс Солнца показали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.