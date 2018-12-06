Марш стальных ветеранов: яркие кадры маневров танков Т-34 армии Лаоса

Уникальные кадры маневров бронетанкового батальона армии Лаоса на советских танках Т-34-85 будут продемонстрированы в очередном выпуске программы «Военная приемка».

Сегодня в России данные танки являются скорее «военным антиквариатом», однако в Лаосе эти машины - полноценные боевые единицы.

«В нашей части 31 такой танк, они есть и в других батальонах», - рассказал «Звезде» командир бронетанкового батальона Кхампхонг Тумманивонг.

Эти «тридцатьчетверки» были выпущены в 1944 году, а в Лаос они поступили в 1987-м. Примечательно, что, несмотря на жаркий климат, эти танки не переделывались под условиях лаосского климата.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте «Звезды».