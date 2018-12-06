Кадры учений старейшего судна ВМФ России «Коммуна»

Экипаж спасательного судна «Коммуна» отработал спасение подводной лодки. Учения прошли в Черном море.

Специалисты спустили глубоководный аппарат на 40 метров, под водой подошли к макету площадки спасательного люка подводной лодки, проверили герметичность стыковки, после чего имитировали выход подводников.

После этого спасательное судно было поднято на поверхность и отбуксировано с помощью водолазного бота.

Судно «Коммуна» было спущено на воду в 1913 году. В годы Великой Отечественной войны служило в составе Балтийского флота, обеспечивало ремонт подлодок, в том числе докование субмарин типа «Малютка».