Оборона «Фаворитов» в действии: расчеты комплексов ПВО С-300 отразили атаку диверсантов под Ростовом

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ «Фаворит» дивизиона ПВО ЮВО привели свои машины в боевую готовность для отражения «атак» на земле и с воздуха под Ростовом.

Отразив атаку диверсионных групп, расчеты комплексов «Фаворит» обнаружили воздушные цели условного противника и «уничтожили» их электронными пусками. Зенитчики безошибочно поразили два десятка воздушных целей во всем диапазоне высот и скоростей. Кроме того, во время учений им пришлось неоднократно менять боевые позиции и преодолевать зараженные участки местности.

С-300 «Фаворит» - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах. Разрабатывалось в 1967-2005 годах на НПО «Алмаз».

Данные комплексы способны уничтожать аэродинамические цели на дальности от трех до 200 километров, баллистические - на дальности от пяти до 40 километров. Дальность обнаружения - 300 километров. Стоит на вооружении более чем десятка стран.

Ранее приведение в боевое положение ЗРК С-300 «Фаворит» показали на видео.