Морпехи ТОФ освободили «заложников» в Приморье

Морпехи Тихоокеанского флота оставили послание будущим защитникам Отечества и завещали вскрыть его через полвека. Рядом мероприятий они отметили полувековой юбилей создания 55-й дивизии морской пехоты ТОФ.

Кроме того, его гостям демонстрировались показательные выступления подразделений разведки и десантно-штурмового батальона. Морские пехотинцы показали гостям приемы рукопашного боя, тактику действий при захвате опорного пункта и освобождении заложников. На плацу развернули выставку боевой техники, которая стоит на вооружении бригады.

Формирование 55 дивизии морской пехоты ТОФ было полностью завершено 1 декабря 1968 года. За отвагу и мужество почти две с половиной тысячи военнослужащих награждены орденами и медалями, а пятеро их коллег были удостоены звания Героя России.