Морская авиация ТОФ стала лучшей в ВМФ России по ведению воздушного боя

В этом году летчики-истребители ТОФ стали лучшими по ведению воздушного боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Переходящий приз главкома ВМФ России был вручен летчикам-тихоокеанцам за действия при отражении воздушной атаки самолетов «противника» в арктическом районе. Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 успешно уничтожили все воздушные цели «противника» на заданном рубеже и предотвратили применения им оружия.

Кроме того, при выполнении этой задачи летчики-истребители впервые осуществили дальний беспосадочный перелет в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе. Дальность перелета истребителей МиГ-31 составила более 4000 километров.

Ранее командующий Северного флота адмирал Николай Евменов рассказал о реконструкции арктических аэродромов.