Инженеры ВВО уничтожили «боевиков», напавших на КПП воинской части

Антитеррористические учения провели военные инженеры под Хабаровском. В ходе него военнослужащие заблокировали отход условного противника, напавшего на контрольно-пропускной пункт.

По замыслу учения, «террористы» атаковали и захватили КПП воинской части. Военные с применением стрелкового оружия, бронетранспортера , а также самых современных средств маскировки отработали действия по уничтожению условного противника на осажденном КПП. Применяя дымовую завесу для прикрытия передвижения боевых групп антитеррора военнослужащие взяли нападавших в кольцо. Однако группа «террористов» совершила попытку выйти из окружения. Тем не менее. все «нападавшие» были нейтрализованы.

Отдельное внимание уделялось выбору огневых позиций, которые позволили блокировать потенциальные пути отхода условных нарушителей, чтобы не допустить их перегруппировки и повторных атак.