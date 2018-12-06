Вертолеты Ка-27ПЛ впервые совершили посадку на новейший корвет

В Японском море продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Громкий», который до конца года войдет в состав сил Тихоокеанского флота.

В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолетов Ка-27ПЛ во взаимодействии корабельной авиационной группой отработали посадки и взлеты с палубы корабля на стопе и на ходу.

Летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу «Громкого».

Корвет «Громкий» - второй корвет проекта 20380, который в настоящее время проходит госиспытания в акватории Японского моря.

Ранее новейший корвет «Громкий» прибыл на главную базу ТОФ для прохождения испытаний.