Офицеры военно-политических органов ВС РФ встретились с ведущими политологами

Встречу с ведущими российскими политологами Федором Лукьяновым, Евгением Сатановским, Сергеем Михеевым проведут в Санкт-Петербурге офицеры военно-политических органов ВС РФ. Здесь вчера впервые стартовали их сборы под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Андрея Картаполова. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что специалисты и военнослужащие обсудят обсудят роль России в глобальной политике, а также проведут творческую встречу с писателем-публицистом Евгением Прилепиным.

А на полигоне «Кирилловский» офицерам покажут новейшие методики военно-политической работы, внедряемые на основе опыта ведения боевых действий.

В сборе принимают участие более 250 офицеров ГВПУ ВС РФ со всей России.

Ранее в Минобороны рассказали о воссоздании военно-политических органов в ВС РФ.