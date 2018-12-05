В Минобороны рассказали о запуске филиала пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге

Филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России планируется открыть в 2019 году. Об этом заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Вы знаете, что география службы наших офицеров широка. Поэтому Министерство обороны думает о том, чтобы дать возможность дочерям военнослужащих получать качественное образование. Планируем ввести пансион в действие в следующем году. Символично, что в следующем году 255 лет со дня образования Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге, и планируем открыть наш пансион 29 июля, в день военно-морского парада», - сказала Шевцова.

По словам замминистра обороны, пансион воспитанниц сотрудничает с 15 ведущими вузами в Москве. На базе пансиона создана созданы различные профессиональные классы.

«Мы сотрудничаем с медицинским университетом имени Сеченова. И в пансионе есть медицинский класс. Есть дипломатический класс на базе МГИМО, инженерный класс на базе "Бауманки", спортивный класс на базе ЦСКА. Эта профессиональная дополнительная подготовка дает возможность нашим воспитанницам занимать и выигрывать различные российские и международные олимпиады, показывать успехи как в общеобразовательных программах, так и раскрывать свои творческие музыкальные и спортивные таланты», - отметила Шевцова.

Татьяна Шевцова подчеркнула, что открытие филиала позволит большему количеству дочерей военнослужащих получать образование.