В Госдуме рассказали, зачем нужны электронные военные билеты

Электронная база данных позволит в случае проведения мероприятий, связанных с частичной или полной мобилизацией четко опеределить тех, кто подлежит призыву в те или иные воинские формирования, рассказал «Звезде» председатель Комитета по обороне Государственной Думы Владимира Шаманов.

«Нужно подчеркнуть, что это, во-первых, дело добровольное, а во-вторых, не отменяет выдачу военного билета», - сказал Шаманов.

Он также отметил, что государство берет на себя ответственность за сохранение личных данных.

«Ведущие армии мира уже давно начали этот процесс. Мы проводили в виде пошаговых действий и сегодня вышли на такую технологию, которая позволяет это оптимизировать», - подчеркнул Шаманов.

Он сообщил, что первым призывникам карты уже начали выдавать, начиная с прошлого года. Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении персональной электронной карты в качестве документа воинского учета одобрил Совет Федерации.