Шойгу назвал объем военных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга

Свыше триллиона рублей было вложено в экономику Санкт-Петербурга по линии Министерства обороны РФ. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Только в экономику Санкт-Петербурга по линии Министерства обороны за счет заказов и строек вложено более триллиона рублей. Свыше 970 миллиардов - это предприятия промышленности и более 70 миллиардов - объекты инфраструктуры», - заявил Шойгу на совещании в Санкт-Петербурге.

Министр обороны уточнил, что при проведении работ на территории города особое внимание уделялось сохранению культурного наследия и восстановлению исторического облика зданий. За последние шесть лет было построено и реконструировано боле 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. По словам Шойгу, примерно 80 из них представляют историческую и художественную ценность.

Также министр обороны рассказал, что в Кронштадте будет создан кластер Военно-морского флота.