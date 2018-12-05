В Кронштадте будет создан кластер Военно-Морского Флота

Кластер ВМФ в Кронштадте позволит сосредоточить в одном месте учебную, научную и прикладную деятельность Военно-Морского Флота, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Санкт-Петербурге.

«В 2019 году приступим к созданию в Кронштадте кластера Военно-Морского Флота, который позволит сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить его эффективность», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц Министерства обороны, который продолжит традиции первого женского учебного заведения - Смольного института благородных девиц.

Министр подчеркнул, что работы по созданию института были начаты по многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга.