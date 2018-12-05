В Генштабе раскрыли численность контрактников в российской армии

Сейчас в российской армии служит 384 тысячи контрактников. Об этом сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

«Переход к новой системе комплектования военнослужащими по контракту общевойсковых соединений, а также соединений морской пехоты и ВДВ позволил иметь в их составе необходимое количество батальонных тактических групп, готовых немедленно приступить к выполнению задач по предназначению», - рассказал генерал армии.

Более того, он подчеркнул, что работа по увеличению численности служащих по контракту и дальше будет продолжена.

Валерий Гермасимов отметил, что «это привело к заметному качественному росту боевых возможностей подразделений».

