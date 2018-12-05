Герасимов рассказал об активизации «спящих» ячеек ИГИЛ* в Сирии

Активные действия, к которым перешли «спящие» ячейки ИГИЛ* в Сирии, привели к расширению зоны влияния террористов на востоке этой страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

«США нам постоянно говорят о какой-то борьбе с ИГИЛ* на востоке Сирии. Но мы наблюдаем обратное. "Спящие" террористические ячейки перешли к активным действиям, в результате ИГИЛ* на востоке страны начал расширять зону своего влияния», - сообщил Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба напомнил, что на западе Сирии также оставались разрозненные группы боевиков и «спящие» ячейки ИГИЛ*, однако сирийские правительственные войска и специальные службы их ликвидировали.

Также Валерий Герасимов сообщил, что за год в Сирии было уничтожено более 23 тысяч боевиков, сирийскими правительственными войсками от радикальных исламистов освобождено 387 населенных пунктов.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ