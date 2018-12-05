В Генштабе ВС РФ заявили об увеличении военного присутствия НАТО у российских границ

В ответ на якобы возрастающую угрозу со стороны России наращивается военное присутствие НАТО у наших границ, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Герасимов подчеркнул, что в восточноевропейских странах строятся элементы противоракетной обороны, уже подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика транспортных военных перевозок.

«В этих условиях нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства. При этом мы не увеличиваем численность вооруженных сил и не ввязываемся», - сказал он.

Герасимов отметил, что финансирование ВС РФ остается на уровне 50 миллиардов долларов, что в 14 раз меньше, чем у США: на 2019 год военный бюджет США составляет более 716 милиардов долларов, что превышает военные расходы всех остальных стран мира.