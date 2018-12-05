Российская пилотажная группа на истребителях Су-35С выступит под Владивостоком

Летчики российской пилотажной группы «Соколы России» Липецкого авиацентра выступят 7 декабря под Владивостоком на авиашоу в честь 100-летия со дня образования истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО ВВО. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Летчики на тяжелых истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой на малой высоте (до 200 метров) и ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800 километров в час). Напомним, «Соколы России» - единственная пилотажная группа ВКС РФ, которая на боевых самолетах демонстрирует тактические приемы воздушного боя.

Кроме того, летчики в полетном порядке «ромб», состоящем из четырех истребителей, покажут зрителям праздника фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, бочку, колокол, ракушку, вираж, роспуск и другие.

В настоящее время экипажи самолетов Су-35С уже прибыли в Приморье и проводят тренировочные полеты.

Ранее «Соколы России» показали высший пилотаж в Абакане.