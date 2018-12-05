Замминистра обороны РФ наградил один из лучших волонтерских проектов года

В Москве наградили тех, кто бескорыстно - по воле сердца - помогает другим. На Форуме добровольцев назвали лучшие волонтерские проекты в разных сферах - медицина, экология, трудоустройство, психологическая поддержка. Приз в номинации «Смелые сердцем» - за программу, обучающую оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях - вручил замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«В жизни всегда есть место подвигу, просто не каждый его может совершить. Я благодарен от имени министра Шойгу за все, что вы делаете. Нам есть чем вместе заниматься - у нас "Юнармия" - 275 тысяч ваших помощников», - сказал замминистра обороны РФ.

Победители Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» получили не только признание, но и деньги, которые пойдут на расширение и развитие их проектов. В этом году, который был объявлен Годом добровольца, фонд грантов для волонтёров увеличили в три раза.

Итоговое мероприятие Года добровольца в России проходит в эти дни в Москве. Завершится он сегодня грандиозным концертом звезд российского шоу-бизнеса.

Ранее российский президент объявил текущий 2018 год Годом волонтера.