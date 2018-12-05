Командующий СФ назвал главный итог деятельности флота за год

Главным итогом деятельности Северного флота за уходящий год стало приобретение навыков и тренировка возможности уверенно действовать на незнакомых полигонах в суровых условиях Арктики. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов на военном совете объединения.

В уходящем году, по словам адмирала, отряд боевых кораблей и судов обеспечения флота впервые в истории совершил трансарктический переход Северным морским путем из Баренцева моря в Берингово и обратно. На маршруте перехода силами объединения было впервые проведено межвидовое учение по защите морских и островных территорий России, а также уникальное двустороннее учение с элементами рейдовых действий в Арктике на Чукотском полуострове.

Кроме того, впервые с арктического побережья острова Котельный на архипелаге Новосибирские острова выполнена ракетная стрельба береговым ракетным комплексом «Бастион», заступившим на боевое дежурство в составе наших арктических подразделений.

Командующий акцентировал внимание на том, что весь опыт, полученный в ходе проведения этих важнейших мероприятий, будет учтен и систематизирован и станет основой для дальнейшего развития Северного флота.