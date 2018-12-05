Инженерно-маскировочному полку центрального подчинения вручили Боевое Знамя

Инженерно-маскировочному соединению центрального подчинения вручили Боевое Знамя нового образца. Его торжесвтенно передал военнослужащим начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Сегодня в соответствии с указом президента РФ и по представлению министра обороны вам вручено Боевое Знамя. Нет сомнений, что Боевое Знамя 45 инженерно-маскировочного полка станет символом преумножения, и возрождения воинских традиций части, послужит укреплению авторитета части и престижу военной службы в инженерных войсках России»,- сказал он.

Инженерно-маскировочный полк, сформированный в июне 2017 года, предназначен для выполнения наиболее сложных инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.

Полк успешно выполнил ряд задач по предназначению в ходе маневров войск «Восток-2018», а также в специальных учениях инженерных войск.