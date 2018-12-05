В Минфине рассказали о среднем размере военной пенсии в России

Общий рост военных пенсий в 2019 году составит 6,3%, и ее средний ежемесячный объем в 2019 году составит 26200 рублей. Об этом сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Он также напомнил, что индексация пройдет с первого октября следующего года.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что рост военных пенсий в будущем году превысит 6%. По его словам, с 1 октября 2019 года после индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. Военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%.

Ранее в Минобороны заявили, что военные пенсии будут проиндексированы трижды в ближайшие три года. По словам заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой, этот прирост составит в среднем 4% ежегодно. По ее словам, индексация произойдет 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.