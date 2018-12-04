Минобороны РФ представит военно-полевые банкоматы

Российское военное ведомство в скором времени представит военно-полевой банкомат, с помощью которого военные смогут обналичить средства с карт прямо на полигоне во время учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что представлен такой банкомат будет на шасси автомобиля «КамАЗ» на подмосковном полигоне «Алабино».

Комплекс состоит из терминала для выдачи наличных, а также мобильного офиса с кассовой зоной. Отмечается, что в нем есть все необходимое для приема и выдачи денег: аппараты для подсчета купюр, а также для проверки их подлинности. Также в офисе имеются станции спутниковой и радиосвязи.

Кроме того, в мобильном офисе «КамАЗа» военносу можно будет получить банковскую карту российской платежной системы «Мир».

Данный комплекс предназначен для использования в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, где нет банковской инфраструктуры.