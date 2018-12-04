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Шойгу совершит поездку в Индию

Павел Настин
15:19 04.12.2018
Визит российского министра обороны состоится 12-13 декабря.
Шойгу совершит поездку в Индию
Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетит Индию 12-13 декабря. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на посла Индии в России Балу Венкатеша Варму.

«Мы также ожидаем визита министра обороны Сергея Шойгу для участия в заседании межправительственной комиссии по военному сотрудничеству, которое пройдет под председательством его индийской коллеги министра обороны Нирмалы Ситхараман», - цитирует Варму агентство.

Посол уточнил, что в ходе визита Сергея Шойгу предполагается провести обзор сотрудничества России и Индии в военно-технической области.

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