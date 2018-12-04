Шойгу совершит поездку в Индию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетит Индию 12-13 декабря. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на посла Индии в России Балу Венкатеша Варму.

«Мы также ожидаем визита министра обороны Сергея Шойгу для участия в заседании межправительственной комиссии по военному сотрудничеству, которое пройдет под председательством его индийской коллеги министра обороны Нирмалы Ситхараман», - цитирует Варму агентство.

Посол уточнил, что в ходе визита Сергея Шойгу предполагается провести обзор сотрудничества России и Индии в военно-технической области.