Шойгу сообщил о проведении масштабных учений «Центр-2019»

Командно-штабные маневры «Центр-2019» станут итоговым мероприятием боевой учебы в 2019 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В зимний период обучения пройдет подготовка к Армейским международным играм, а итоговым мероприятием боевой учебы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр"», - сказал министр.

Министр также отметил, что в российской армии продолжится практика внезапных проверок боевой готовности войск.

«Подобная форма контроля позволяет выявить проблемные вопросы, которые в повседневной деятельности не так заметны», - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что 2019 год будет весьма насыщенным.

«Запланировано более 4000 учений различного масштаба, около 8500 практических мероприятий боевой подготовки. Основной упор будет сделан на использовании опыта применения войск в современных вооруженных конфликтах и обучении командиров эффективному решению нестандартных задач», - сказал Шойгу.

Стратегические учения «Центр-2019» состоятся в августе-сентябре следующего года в Центральном военном округе.

Крупнейшими учениями 2018 года были маневры «Восток-2018», которые стали самыми масштабными за последние 37 лет. Всего к ним было привлечено около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и БПЛА, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других боевых машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.