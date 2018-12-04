Атомная подлодка «Северодвинск» выполнила пуск «Калибра»

Стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» успешно провела многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск». Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Боевое упражнение выполнялось из надводного положения на одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области», - говорится в сообщении.

Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило более 700 километров. По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку.