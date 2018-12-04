Шойгу заявил о нарастании гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД

Намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности провоцируют гонку вооружений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны, говоря об итогах сочинских совещаний.

По словам министра обороны, новая госпрограмма вооружения до 2027 года позволит сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота.

Шойгу напомнил, что с 19 по 22 ноября президент России Владимир Путин провел в Сочи серию совещаний с руководством Минобороны и других ведомств, а также ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. Это соглашение было заключено между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не оставит без ответа решение Вашингтона о выходе из Договора.