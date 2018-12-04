Медаль павшего при защите города солдата передана в Зал боевой славы военной контрразведки

Новая реликвия появилась в Зале боевой славы военной контрразведки в Петербурге. Туда - в торжественной обстановке передали на хранение медаль «За отвагу», принадлежавшую одному из защитников города Серафиму Усову.

«Человек, который воевал на Халхин-Голе, там был награжден орденом Красного знамени. В последнем бою, когда он героически погиб, он поднял солдат и повел их за собой, вышел из окружения, был представлен к ордену Ленина», - рассказал руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

На церемонии передачи награды присутствовали родственники оперуполномоченного НКВД Усова, которые узнали о его подвиге только сейчас.