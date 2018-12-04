Спецназ в ВВО провел психологические тренировки

Бойцы подразделения спецназа, дислоцированного в Хабаровском крае, опробовали на себе действие новых психологических тренингов перед выполнением учебно-боевых задач. Мероприятие состоялось в рамках учений совместно с военными психологами.

Военнослужащие спецназа приняли участие в психологических тренингах перед вступлением в учебный бой, среди которых была тренировка по сплочению воинского коллектива, достижению синхронности действий. Также были опробованы и различные расслабляющие техники для снятия эмоционального напряжения.

Стоит отметить, что сами психологи, так же как и все, выполнили нормативы по прохождению специальной полосы препятствий с элементами психологического воздействия.

Ранее заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, каким должен быть российский военный психолог.