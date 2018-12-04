Ракетчики ЮВО проведут пуск из комплекса «Искандер-М» на полигоне под Астраханью

Ракетчики Восточного военного округа (ВВО) проведут учебно-боевой пуск из «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В сообщении отмечается, что военнослужащие на новой технике были подняты по тревоге и приступили к маршу на пересеченной незнакомой местности в назначенный район. В ходе марша расчетам отработают не менее пяти учебно-боевых задач. Среди них - преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, а также скрытная смена позиций и уход от ответного удара.

Учение завершится в конце текущей недели, а в один из дней учения расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.

«Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, РСЗО, дальнобойной артиллерии, вертолетов и самолетов на аэродромах, узлов связи и командных пунктов – на дальностях до 500 километров.

Ранее «Искандер-М» под Астраханью уничтожил «противника» прямым попаданием.