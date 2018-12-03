Запуски дронов, оказание первой помощи, дневные и ночные стрельбы: эффектные кадры маневров из ЗВО

Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа стартовал новый учебный год. В ходе начавшегося зимнего периода обучения войска округа, дислоцированные в 26 субъектах страны, примут активное участие в более 1600 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В ближайшие пять месяцев 25 полигонах округа в Московской, Смоленской, Брянской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской и Курской областях спланировано проведение различных маневров и мероприятий, среди которых запуски дронов, оказание первой помощи, дневные и ночные стрельбы и другие.

Также военнослужащие начнут уже сейчас готовиться к участию в отборочных этапах юбилейных пятых Армейских международных игр - 2019.