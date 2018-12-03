Дивизия ПВО в Крыму отметила день образования

Именно эта дивизия закрывает небо Крыма от нападения с воздуха. На вооружении дивизии стоят знаменитые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Церемония прошла в присутствии командования дивизии и ветеранов ПВО. На плацу в этот день в торжественной обстановке на плацу наградили особо отличившихся военнослужащих.

Также журналистам впервые удалось попасть в самое засекреченное место в городе - подземный бункер, где когда-то находился старый командный пост дивизии ПВО. До 2014 года он был заброшен, но сейчас его пытаются восстановить и сохранить исторический облик.

Ранее комплексы С-400 закрыли весь периметр полуострова Крым.

С-400 «Триумф» - зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать их на высотах от 30 километров до пять метров.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.